2024年總統大選，國民黨的參戰人選尚未確認，而近日有不少前高雄市長韓國瑜的支持者向國民黨中央喊話，希望能徵召韓參選。對此，昨（25）日剛結束訪泰行程的韓國瑜做出回應了。

昨日剛從泰國返台的韓國瑜，於桃園機場接受《TVBS》訪問時指出，自己這次訪泰，是因為當年在泰北的中華民國10萬大軍目前只剩下100人，且年齡從90歲起跳，這些榮民長輩希望有生之年能看到他一眼，「聽到這個我當然很難過，所以我心很酸，我說我一定要去。」

而關於支持者力挺他再戰2024一事，韓國瑜坦言在泰國時也有注意到，「但我已經講了好多次，這次我把自己定位為啦啦隊。」韓國瑜呼籲，國民黨的大家應該團結起來，而從他個人角度來看，目前也是在等候選人出爐，屆時他將會全力支持。

另外，極有可能代表國民黨角逐總統大位的新北市長候友宜，若確定被徵召參選，恐有「落跑」疑慮，由於韓國瑜也曾面臨類似狀況，當被問及會否聲援侯時，他僅表示，「哈哈，以後再講，現在我趕時間吼，謝謝啦！」