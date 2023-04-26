伯特光電為專業光學鏡片模具及金屬零組件廠，該公司主要業務和產品包括智慧型手機、VR/AR、車用等精密光學鏡頭鏡片之模具和光學產品用之精密金屬零組件，為國內光學鏡頭廠玉晶光、佳凌(4976)、今國光(6209)等光學模具重要供應商。

玉晶光目前持有伯特光約4%，近幾年玉晶光業績高度成長，成為伯特光營運成長推手之一，美系外資推估玉晶光去年約貢獻伯特光50%營收，為伯特光大客戶。

日前伯特光公告將補選一席董事，傳聞規劃由玉晶光取得董事席次，美系外資指出，外界猜測未來兩家公司將更緊密合作，不過，對此傳聞，玉晶光表示，不方便表示意見，目前也沒有進一步合作的規劃。

玉晶光第1季合併營收為33.27億元，年減1.67%，由於第2季為美系客戶新舊機交替期，玉晶光表示，第2季為傳統淡季，謹慎看待第2季營運，不過下半年在美系客戶新產品挹注下，玉晶光樂觀看待下半年營運，公司亦將力拼今年營收會比去年好。