澳洲決定要抗陸寧可推升F35和F18戰力 不用買B21轟炸機

經過慎重考慮後，澳洲決定為F-35隱形戰機向美國多買遠程武器，而不是採購B-21「突襲者」（Raider）轟炸機，以因應北京與日俱增的威脅。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）和《大眾機械》（Popular Mechanics）網25日報導，原本澳洲戰略政策研究所（ASPI）國防分析家曾研究採購B-21的可能性。而澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）去年8月也暗示，在檢視採購這款隱形轟炸機的可能性。

不過，這卻是澳洲首度在最重要的「國防戰略檢討」（The Defense Strategic Review）報告中討論B-21。而這份配置國防預算的政策報告指出，審查人員在澳洲和美國針對B-21，以作為坎培拉可能的戰力選擇進行了詳細的討論。

The Federal Government has surprisingly ruled out buying the B-21 Raider in its much-anticipated Defence Strategic Review. https://t.co/v4vHfutHer — Australian Aviation (@ausaviation) April 24, 2023

最後澳洲政府決定，不要採購B-21，反而選擇為F-35A和F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機買更多遠程反艦飛彈（LRASM），還有「聯合打擊飛彈」（Joint Strike Missile，JSM）等遠程武器。報告中說，「有鑑於我們的戰略環境，以及本次審查中概述的國防戰略和戰力發展法，我們並不認為，B-21 是考慮採購的適當選擇。」