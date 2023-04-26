受到東北季風影響，北部地區從25日起開始降雨，由於近期各地水庫蓄水率持續下探，北區水資源局今天上午針對桃園石門水庫及新竹寶二水庫再次進行人工增雨作業，其中，在石門水庫更是首度執行增程型焰彈，射程高度約350公尺，較傳統型焰彈的200至250公尺來的遠，期盼為水庫集水區挹注水量。

北水局指出，中科院人工增雨增程型焰彈採防爆容器規格，設計增雨焰彈用之增程型發射筒，該發射筒運用複合材料及使用複材繞線法製作筒身，不僅工程品質穩定、生產週期較短，且採軍規防爆容器強度研製，防爆能力與耐受力更強，目前由國家中山科學研究院研製成功，發射高度提升至距地350公尺，待研製與一系列試驗完成後，可望提升增雨焰彈發射高度。

截至今天上午9時，石門水庫蓄水率41.5％，有效蓄水量8534.5萬噸，寶二水庫蓄水率55.1％，有效蓄水量1735.93萬噸。