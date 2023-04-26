二信高中林芯瑜獲獎的作品。（二信高中提供／張志康基隆傳真）

由日本香川縣觀光協會與中國科技大學聯合舉辦的「2023日本香川縣之旅海報設計競賽」，日前成績出爐，基隆市二信高中獲得了全國高中職組的第一名，另外也有3人獲得優選、7人獲得佳作。

二信高中表示，這次全國高中職組第一名是就讀於廣設科三年級的林芯瑜，她以香川縣最著名的特產烏龍麵，以及其他知名的旅遊景點、代表性建築物，建構出「香川」兩個字體。讓觀眾一看就知道是在介紹日本香川縣，進而再仔細看到字體內的建築物及美食，產生好奇而更想知道具有豐富特色的香川縣，希望藉由香川美食與景點建築物，吸引遊客到日本品嘗美食及欣賞美麗的香川風光。

林芯瑜說，這次比賽給了她難忘的經驗，一開始評審提醒進入決選的參賽者要記得「禮貌」，無論什麼場合表達最重要的就是「禮貌」，因此在後來的作品介紹與問答環節中，時時刻刻提醒自己的儀態及禮貌，雖然過程很緊張，但因為有禮貌的態度，評審也會親切地提醒，經過評審的提醒，一切就更順利。

林芯瑜也透露，評審都是設計總監或知名設計師，所以面試時提出的問題，往往是她設計時沒有注意到的地方，也讓她學會臨機應變與即時應答。

她舉例，評審在過程中提到，她為了牽就字體，而將建築物裁掉一部分，此舉可能會導致觀看者難以辨認。她在幾經思考後，向評審說明她的創作理念；她說，她並沒有刻意把整個建築物侷限在字體的輪廓內，而是做出取捨，讓部分建築物突出邊框製造靈動的感覺。

林芯瑜說，或許是因為這段的回答化解評審的疑問獲得青睞，才有機會在眾多優秀的作品中脫穎而出，幸運地拿到第一名的殊榮。

林芯瑜表示，她接下來的目標是考上雲林科技大學數位媒體設計系，繼續朝她的設計之路努力前進。

二信高中指導老師陳姿穎、李俊龍認為，這次的比賽決審方式，是由入圍同學親自到現場向評審團簡報創作理念，除讓評審更理解創作作品外，也能就近體驗與業界專家的互動，並在頒獎後能與專家評審進一步的接觸請教，參賽的同學們都表示獲益滿滿，且能獲得與國際接軌的機會。