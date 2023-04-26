聯華食品彰化廠昨惡火釀7死15傷，聯華食總經理林家齊、財務協理林志遠於重訊記者會上表示，已啟動緊急救難機制，並表示對傷亡者與家屬「一定負責到底」；至於鮮食供應客戶包括超商御飯糰、三明治等4度冷藏商品，在目前彰化廠先停工調查下，改由中壢、基隆等鮮食廠支援，確保供應門市營運不受影響。另，保險理賠方面，據產險業者透露，聯華食品雇主意外責任險每人死亡的理賠金額高達千萬元，單一事故賠償上限為2億元，初估光「雇主意外責任險」的總理賠可能破億，而國泰產險發言人許嘉元表示，雇主意外險有再保出去，自留比例很低。

泰山昨(25)日召開重訊記者會，面對市場派指控的買畫等事宜，泰山指出，包括委任寬量公司提供財務顧問服務、出售全家股票、斥資7000萬元購買畫作，都是董事長詹景超的權限。目前公司帳上現金有70.48億元，且每月都有向交易所呈報。泰山指出，購入吳冠中畫作案，購入畫作「山下人家」的內部簽呈等文件，因保管不善導致相關文件遺失，目前仍在積極尋找中。