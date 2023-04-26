萬物齊漲，民眾荷包縮水最有感，新北市樹林區一名網友表示，家附近的露天停車場，上周二（18日）起調整入場24小時最高收費金額，從原本30元提高到50元，暴漲6成讓他的鄰居氣憤喊「以後不去了」，他將其PO上網，網友眼睛全亮，「漲價還是很便宜，佛心停車場」。

原PO昨（25）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，家附近的露天停車場漲價，以前入場24小時最高收費30元，停30分鐘10元，18日起調整收費標準，入場24小時最高收費變成50元，停30分鐘則維持10元不變。

原PO家附近的停車場近日漲價。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO表示，停車費暴漲6成，鄰居知道後非常氣憤，不斷怒罵「台灣就是黑心，漲價該死，以後不去停車了」，令他傻眼說「好吧！你就去抵制吧！這樣以後我家有訪客就能停車了」；從原PO上傳的圖片來看，該停車場位於新北市樹林區佳園路三段。

圖文曝光，網友驚呼好佛心，「也太便宜了吧，佛心停車場」、「漲很多還是便宜啊」、「一天50超便宜耶」、「這麼便宜？是我就當月租了」、「一天最高50元是在抱怨什麼？」、「一個月也才1500元」、「上次在高雄駁二停4小時240，一天50太佛心了」、「要不要來停停看臨江街夜市的，2小時噴350元」。