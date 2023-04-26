俄羅斯入侵烏克蘭被西方經濟制裁，包括對俄出口石油設定價格上限等，但卻成效不彰，根據外媒報導，俄羅斯仍持續出口俄油至中國與印度，這也導致2月以來全球柴油利潤率大幅下降約一半，煉油廠利潤受影響。

根據路透社報導，俄油正大量運往石油樞紐進行儲存，然後再出口至世界各地，加上中東和中國的幾家新煉油廠今年將投產，導致煉油利潤率進一步壓低。

全球最大煉油廠的運營商印度信實工業近期示警，由於俄羅斯柴油供應暢旺，柴油利潤率下降，歐洲異常溫和的冬季也導致庫存增加，上述這些因素對煉油業帶來了巨大挑戰。

報導提到，歐洲1家煉油廠加工每桶布倫特原油的利潤暴跌約71%，是去年1月以來的最低水平，亞洲的煉油利潤率也下降約57%。

根據國際能源署(IEA)最新數據，俄羅斯3月平均每日出口石油810萬桶，創下2020年4月以來的最高水平，主因在俄油大幅折價增加了貿易商願意冒險購買的動力。