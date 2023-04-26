疫後兩岸交流持續恢復，陸委會主委邱太三26日表示，進一步推動「小三通」全面常態化、開放大陸觀光客來台及至金馬澎旅行，均需要兩岸雙方共同努力、減少阻礙、創造條件，政府將秉循序漸進原則，妥慎評估，穩步推動疫後新交流。

邱太三今日出席立院內政委員會備詢，就「小三通常態化進程檢討、開放大陸觀光客來台及開放陸客金馬澎自由行」進行專題報告。就開放大陸觀光客來台事項，他表示，並非我單方面解禁即可促成，關鍵是兩岸同時做出開放，兩岸觀光往來應符合互惠互利原則，才能確保我方整體利益。

邱太三強調，我方並未禁止國人赴陸，惟陸方於2019年7月31日無預警發布公告，以「當前兩岸關係」為由，自同年8月1日起暫停陸客來台自由行，迄今仍未開放陸客來台自由行。同時，台灣也未納入大陸文旅部公布的恢復團客開放名單內。

邱太三說，過去3年多來，兩岸因疫情因素，暫停大陸團客來台觀光，有關疫後重新開放，雙方接待能量是否足夠及如何重啟，均需雙方主管機關共同檢視，完備相關接待量能及安全管理配套措施，才能順利推動。相關機關將持續進行檢視及相關管理整備工作，希望在開放陸客觀光後，可提供優質、安全的旅遊環境，並有助於國內旅遊產業的發展。

另邱太三指出，自3月25日實施「小三通」客運中轉，截至4月20日，雙方船舶合計往返211班（金門航線170班、馬祖航線41班），合計載運3萬9796人次（金門3萬7005人次、馬祖2791人次），平均載客率35％，日平均入出境1474 人次（金門1371人次、馬祖103人次）。經審認符合「小三通」入境之人道需求考量案件，包括探親、奔喪等，共計3件，17人次。

至於開放陸客金馬澎自由行，邱太三說，「小三通」旅行雖無兩岸協議相關規範，但仍需雙方配合實施，目前陸方並未開放陸客來金馬澎團體或個人旅遊。政府對於疫後恢復陸籍人士經「小三通」往來兩岸，及陸籍人士到金馬澎從事旅行等交流活動，採循序漸進方式檢討。

邱太三最後強調，政府政策是疫後逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，有關進一步推動「小三通」全面常態化、開放大陸觀光客來台及至金馬澎旅行，均需要兩岸雙方共同努力，減少阻礙，創造條件，政府會依整體局勢，持續進行檢討，秉循序漸進原則，妥慎評估，穩步推動疫後新交流。