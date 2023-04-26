主打白色貨櫃屋的空間，除了內用區之外還有戶外座位區可以使用，位置算是挺多的，不用擔心等候多時，店家同時也是寵物友善環境，不過攜帶寵物還是事先詢問店家比較好，免得影響到其他客人喔！

大里貨櫃屋餐廳，快來享受美食搭配戶外露營感！

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紐奧良雞翅炸的酥酥脆脆，上面有撒一點香料粉，整體吃起來更好吃、更香！

大里貨櫃屋餐廳，快來享受美食搭配戶外露營感！

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酥炸豬排咖哩飯豬排吃起來外酥內軟，醬汁很像甜麵醬甜甜鹹鹹的，味道提升了一個層次！相較一般咖哩而言，屬於偏重鹹一點的口味，不過搭配飯一起吃很下飯。

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戶外的座位區真的每個地方都好拍，就算大熱天曬著太陽，還是忍不住按下快門，記錄這些美好的時刻。當然內用區有冷氣可以吹，如果沒有客滿都還是可以在店內享用。

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奶油白醬炸蝦厚皮義大利麵，吃起來不會太鹹或是太膩，但我覺得白醬給太多，不過每一口都能吃到白醬的味道哦！炸蝦的部分蠻大隻的，有去殼吃起來很方便，而且很新鮮，口感鮮甜又紮實。

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法式焦糖烤布蕾對我來說，上層的焦糖還蠻甜的，所以撇除掉上層的焦糖，下面的布蕾吃起來甜度剛好，還能吃到一點的奶香味。

泰式奶茶喝起來不會太甜，很像立頓奶茶的味道，如果跟一般泰式奶茶相比，甜度比較不高所以我覺得還不錯喝！古城鮮奶茶喝起來甜度非常低，可以喝到奶香味這杯我喜歡！喝完不死甜我覺得剛剛好。

【此篇與日日美食合作】IG:_rita.foodie