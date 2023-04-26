近日連續傳出台灣民眾遭大陸拘捕的消息。海基會董事長李大維今天表示，案子有相當的敏感性，政府和海基會都非常積極認真的來保障這兩位當事人的權益。

大陸最高人民檢察院昨天宣布，去年8月由拘傳轉為指定居所監視居住的台灣民族黨副主席楊智淵，涉嫌分裂國家罪由浙江溫州市國安局偵查終結，移送溫州市檢察院審查起訴。此外，台灣出版社八旗文化總編輯富察日前赴陸探親，在上海失去聯繫，據傳被當地警方祕密拘捕。

海基會董事長李大維今天上午視察文書驗證中心，接受媒體聯訪時被問到楊智淵案和富察案。李大維表示，海基會基於職責，也在跟相關的機關密切協調中，大家也都曉得這兩個案子都有相當的敏感性，也正在進行之中，但是政府跟海基會都非常積極認真的來保障這兩位當事人的權益。

此外，中國大陸要對台灣進行貿易壁壘調查，是否將影響兩岸經貿往來？李大維表示，在本案中當然牽涉到台灣工商農漁業的利益，政府當然要非常的認真的處理，相關的機關也在密切關注，而且在協商之中，而且他也有信心，最終的結果是大家都能夠滿意的。

李大維表示，這兩個案例也說明了很多目前兩岸所面對的一些現實。「這些現實我們當然希望能夠有一個合法合理合情的解決，但是這個過程中間大家都曉得，兩岸問題不會是一個單純的問題，兩岸任何一個小問題，也都可以非常的複雜，非常的困難，我也不敢跟大家保證這段時間會持續多久，但是政府不會不積極作為，一定有所作為，好不好？」

李大維表示，跳探戈要兩個人跳，單方面跳不起來。要雙方都非常認真、非常努力才會有成果。