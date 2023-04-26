40歲本土劇男星張雁名出演無數經典作品，如《美麗人生》、《火神的眼淚》、《廉政英雄》、《最佳利益》、《籃球火》等，深受不少觀眾喜愛。去（2022）年娶小12歲圈外女友，並於今年2月宣布老婆懷孕，升格新手父親，豈料，他近日驚吐心聲：「心理壓力也幾乎大到無法負荷，這次我真的心力交瘁了...」

張雁名近日在臉書吐露心聲說，自己有很長一段時間，處在很低氣壓的狀態，試著嘗試許多方法溝通，但始終無解，再加上妻子如今懷孕中，他也不能給對方太多壓力，「有些話只能默默往肚子裡吞。」在長期惡性循環下，他的心理壓力也大到無法負荷，「這次我真的心力交瘁了，第一次那麼心灰意冷，第一次那麼對一切感到絕望與落寞」，若非妻子的支持，早就撐不下去。

張雁名坦言成功的道路上佈滿荊棘，必須跨越層層關卡才能看到最美的風景，但「這一次我只看到了永無止盡的盡頭，跟一片死寂的懸崖」，他解釋自己並非想散播負能量或是博取大眾同情，只是希望能小小任性一次有所抒發，「因為連自認內心強大的我都已經被擊退到體無完膚了」

發文曝光後，引來超過3000人按讚，不少粉絲留言加油打氣，「壓力要釋放，加油」、「人生總有不如意的時候，退一步海闊天空」、「你已經很棒了~加油」、「適時調整心情，渲洩是往前走的動力來源。加油」

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