「德銀遠東六年期美元保本證券投資信託基金」總面額5億美元，由彰銀擔任基金保管機構、以美元計價發行。此基金原則上提供到期時保本比率為本金105％保護，將投資於美國政府發行的美國公債，作為主要固定收益投資來源。
另外，為增加投資效率，「德銀遠東六年期美元保本證券投資信託基金」將從事連結標準普爾500指數績效表現的選擇權等證券相關商品交易。此基金無提供保證機制，存續期間為自基金成立日次一營業日起算滿6年當日。
金管會證期局表示，核准德銀遠東投信申報募集開放式保本型「德銀遠東六年期美元保本證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額3000萬美元。
「德銀遠東六年期美元保本證券投資信託基金」總面額5億美元，由彰銀擔任基金保管機構、以美元計價發行。此基金原則上提供到期時保本比率為本金105％保護，將投資於美國政府發行的美國公債，作為主要固定收益投資來源。
另外，為增加投資效率，「德銀遠東六年期美元保本證券投資信託基金」將從事連結標準普爾500指數績效表現的選擇權等證券相關商品交易。此基金無提供保證機制，存續期間為自基金成立日次一營業日起算滿6年當日。
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