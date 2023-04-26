經濟情勢不明、利率持續攀升以及通膨居高不下，迫使美國企業不得不更加追求「瘦身」。

前一日CNN才報導，由於在新冠疫情初期受到供應鏈中斷影響，美國製造業累積龐大的未出貨訂單，使該產業幾乎沒有受到科技和金融等其他產業大規模裁員的影響，但隨著供應鏈瓶頸緩解和商品需求降溫，製造業正加快去化積壓訂單，因此這波裁員潮最快可能在今年就吹向該產業。

3M這家多方位製造大廠周二表示，未來將把重心轉向高成長業務，包括汽車電氣化和家居裝修等，並將優先發展新興成長領域，如氣候相關技術和新一代消費電子產品。

財務長Monish Patolawala在發布財報後的電話會議上表示，3M第一季的消費電子業務下滑35%。與去年同期相比，消費者支出已經轉向必需品，零售業也已大幅降低庫存水位。

該公司表示，這次的重整旨在減少管理層級和企業中心的規模，將影響所有職位、業務和地區。

今年初3M以消費者需求減弱和海外業務受阻為由，宣布於全球裁撤2,500個製造方面的工作。加上第二輪裁員，其全球總人力已減少了10%。

陶氏也在今年2月初宣布全球裁員數千人。

3M預期稅前重組費用總計將達到7億～9億美元，其中約一半將在2023年認列，其餘在2024年認列。

3M公布第一季營收為80.3億美元，經調整後每股盈餘為1.97美元，優於分析師預期的營收74.9億美元，每股盈餘1.58美元。

此外，《華爾街日報》援引知情人士報導，服裝零售商Gap將於全球裁員數百人，在美國經濟陷入衰退的疑慮升高之際，越來越多美國企業跟進縮減人力的行列。

該報導指出，Gap這一波裁員規模將超過該公司去年9月的行動（裁減約500個公司職位）。

Gap拒絕對此報導發表評論。

根據監管文件，截至2023年1月28日，Gap擁有約95,000名員工。