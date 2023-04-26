客家小炒全國爭霸賽東區初賽5月20日將在花蓮化仁國中登場，總獎金高達11.5萬元，冠軍將代表東部出戰總決賽，為東台灣爭光；圖為歷年賽事合照。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

全國客家料理盛事之一「客家小炒全國爭霸賽東區初賽」下月20日將在花蓮開炒，屆時宜花東三縣的料理好手到場大展廚藝，呈現美味又具特色的菜色，總獎金高達11.5萬元，冠軍將代表東部出戰總決賽，為東台灣爭光。

今年客家小炒全國爭霸賽東區初賽由花蓮縣政府跟客家委員會共同主辦，以符合現代的健康輕飲食為主軸，搭配「Slow Fast-Food」的概念，意即運用在地食材的「Slow」，與代表年輕世代語言及飲食方式的「Fast-Food」，展現客家飲食新生命力及文化包容性。

縣府表示，東區初賽招募對象涵蓋宜蘭縣、花蓮縣及臺東縣等3縣市的客家文化重點發展區及客家聚落，具稅籍的合法營業餐廳且有販售客家小炒菜式者皆可報名參賽。此次競賽除聘請專業評審團，也會開放現場民眾試吃並票選出最具人氣的隊伍。

東區初賽報名時間直至本月28日截止，下月20日在化仁國中開炒，總獎金達11萬5000元，冠軍將晉級總決賽，前進攝影棚與北、中、南三區冠軍爭取全國首獎殊榮。

縣府表示，出賽當天現場亦安排多場多元族群的藝文表演，活動資訊可洽花蓮縣政府客家事務處官方網站，或致電光點整合行銷有限公司（03）835-8916或0938-667618。

縣長徐榛蔚則歡迎鄉親熱情參與活動，期許能透過客家小炒爭霸戰，引領年輕世代的客家味緒，吸引民眾持續關注客家文化與美食，帶動客庄觀光人潮。