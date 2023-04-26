世界衛生組織（WHO）今天警告，蘇丹內戰其中一個交戰方的戰士已占領首都喀土穆一座存放小兒痲痺和麻疹等疾病樣本的國家公共實驗室，造成「極度危險」的情形。

法新社報導，世衛駐蘇丹代表阿比德（Nima Saeed Abid）表示，戰士「將這座實驗室裡的技術人員都趕了出去…如今實驗室受到交戰方的其中一方完全掌控，作為軍事基地」。

阿比德並未說明，是哪個交戰方奪下了這座實驗室。

阿比德指出，他24日接到來自這座位於喀土穆（Khartoum）實驗室負責人的來電，此前一天美國在蘇丹交戰將領間斡旋的72小時停火協議正式生效；停火協議在經過10天城市戰後生效。

阿比德說：「中央公衛實驗室遭到占領，存在巨大的生物風險。」

他指出，這座實驗室存有各種致命疾病的所謂分離物，也就是樣本，包括麻疹、小兒痲痺和霍亂。

聯合國組織世衛也表示，在蘇丹內戰期間，醫療衛生機構或人員已遭受14次攻擊，造成8名醫護人員喪命、2人受傷。

世衛警告，「庫存血袋可能會因電力不足而變質」。

阿比德表示：「除了化學危害，由於缺乏可以運作的發電機，生物風險危害也非常高。」

世衛今天表示，蘇丹衛生部公布目前死亡人數為459人、受傷人數為4072人，不過世衛一直無法證實這個數字。