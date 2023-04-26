許多人擔心糖類攝取過多易罹患糖尿病，但根據一份今年3月出刊的台灣本土研究發現，愈遵循衛福部飲食指南的人，罹患糖尿病的機率愈低，尤其多吃水果者的糖尿病風險較低。醫師表示，許多民眾擔心台灣水果甜度高於外國，不敢食用水果，但該篇本土研究證實「吃水果能預防糖尿病」，頗值得台灣民眾參考。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇上月（3月）出刊的「台灣人遵循每日飲食指南和罹患二型糖尿病的風險」的研究，並表示，該研究發現，即使吃甜度高的水果也能預防糖尿病。

衛福部2018年公布的飲食指南，建議每天應攝取6大類食物，包括全穀雜糧、豆魚蛋肉、乳品、蔬菜、水果、油脂與堅果種子，其中水果為2份（可食用部分約200公克）。該研究指出，針對2534名19歲及以上的台灣成年人的研究發現，越遵循該飲食指南的人，罹患第2型糖尿病的機率越低。

王介立表示，相較於每天吃不到1份水果的人，每天吃1～2份水果，得到糖尿病的風險降低45%；每天吃2份以上水果，得到糖尿病的風險降幅更達57%，此顯示，台灣本土研究證實，即使吃甜度高的水果，也能有效預防糖尿病。

他並表示，由於水果除了果糖等醣類外，還有膳食纖維等營養素，膳食纖維已被研究證明可穩定血糖，因此擔心水果會增加糖尿病風險者，應該要更擔心吃甜食炸物等含有危害健康的「添加糖」。