日系外資針對智原出具最新研究報告，所公布的第一季財報和第二季財測預估並未達該日系外資先前預估，日系外資表示，智原的MP(量產)面臨疲軟，其修正幅度可能抵銷IP(矽智財)、NRE(委託設計)業務的增長，儘管智原2023年的收益修正只是結構性增長暫停，但這仍將對智原構成壓力，故將評等由買進調降到持有、目標價由222元調降到160元。

日系外資表示，智原第一季財報喜憂參半，未達先前預期，主要是由於外匯損失和高於預期的稅率，然而，其營業利潤超過市場預期是由於其對運營支出控制。展望第二季，智原預估營收將季減10%，毛利率將會下降1~2個百分點，其預計3條業務線，即IP、NRE和MP均約季下降約10%，但第三季營收將恢復季度成長。至於2023年全年，智原預期營收將會有高個位數衰退，主要是由於長期庫存修正導致MP，加上MCU逆風，但IP和NRE營收將可望續創新高。

美系外資表示，智原預估第二季營收將下滑10%，應該就是單季底部，毛利率則會季減少1~2個百分點，主要是由於業務組合所致，但第二季MCU(微控制器)業務將會出現改善，儘管智原預計第三季度營收和毛利率都將相較第二季回升，但復甦幅度的能見度有限。

展望2023年，美系外資表示，智原預估營收將呈現高個位數百分比下滑，主要是由於MP營收疲軟，部分被NRE和IP業務的增長所抵消。故將智原目標價由240元調降到215元、評等維持加碼。

最後，美系外資強調，大陸半導體本土化對智原是一大利多，包括智能電錶、網絡交換機和太陽能發電機組(SGU）為三大增長點，目前智原NRE項目的40%來自大陸客戶，整體來說，智原中長期增長前景應該完好無損，相信智原的成長軌跡將在2023年以後恢復。