月中美國阿拉巴馬州一名16歲少女的慶生派對最終變調為槍擊慘案，釀成4人死亡、32人受傷，檢警調查發現，5至6名15至20歲青少年槍手至少擊發89發子彈，目前官方尚未公布行兇動機。

美國阿拉巴馬州16歲少女生日趴變槍擊血案，釀成4死32傷，嫌犯25日出庭。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，15日深夜阿拉巴馬州達德維爾（Dadeville）小鎮16歲少女艾麗希絲．陶德爾（Alexis Dowdell）的「甜蜜16歲」生日趴進入高潮之際，突然遭遇槍擊，釀成4名賓客喪命、32人受傷，死者年紀介於17至23歲，其中還包含艾麗希絲的哥哥菲爾（Philstavious “Phil” Dowdell）。

警方隨後陸續逮捕6名年紀介於15至20歲的青少年嫌犯，25日阿拉巴馬州執法署（Alabama Law Enforcement Agency）探員桑頓（Jess Thornton）在保釋聽證會上指出，一共在舉辦派對的舞廳發現89枚彈殼，當中5名嫌犯坦承有開槍，他們使用7把槍犯案，桑頓作證時說：「有許多彈殼，到處都是血，我從沒看過這麼大規模的事件。」

美國阿拉巴馬州16歲少女的生日趴變調為槍擊血案，釀成4死32傷，檢警在現場發現89枚彈殼。圖為案發後民眾在舉辦派對的舞廳門口獻花悼唁。（圖／美聯社）

檢警至今未對外公開犯案動機，不過桑頓提到，他們在一名死者的胸膛上發現一把槍，「看起來就像是被放在那裡。」

槍擊發生時派對正值高潮，當晚約有50至60人參加派對，舞廳空間不大，長約38英尺（約11.58公尺），寬約26英尺（約7.92公尺），而且只有1個出口。

阿拉巴馬州法官將在48小時內決定是否讓5名嫌犯保釋。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，今年來美國已發生173起大規模槍擊事件。