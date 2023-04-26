台積電日前在法說會上證實，高雄的設廠計畫有所調整，但並非各界先前擔心的撤出，而是將改推更先進的製程。國民黨高雄市議員白喬茵質詢時質疑，更先進的製程用水量也更多，再生水廠啟用前是否可能排擠到民生用水，高雄市長陳其邁則承諾「我保證不會缺水」。

白喬茵日前對台積電投資高雄有所質疑，竟因此遭綠營要求道歉，讓白在質詢陳其邁時首先詢問「監督市政等於唱衰高雄嗎？」白強調，任何優秀、優良企業要投資高雄，不會有人反對，但議員有相關的責任與義務要監督市政，不應該被認為是在唱衰高雄，要求陳節制手下的側翼軍團。

隨後白喬茵表示，台積電改推先進製程，未來耗水量是否會有所增加，高雄的水資源是否夠用？陳其邁回應，根據台積電提供的資訊顯示，第一期的每日用水量會從原先的3.6萬噸提高至4.5萬噸，並會使用楠梓與橋頭的再生水。

白喬茵當場打臉，橋頭的再生水廠要到2026年才會有，楠梓的再生水廠甚至要到2028年才會有，2024年就要營運的台積電根本沒有再生水用，陳其邁才坦承，台積電一開始會先使用坪頂淨水廠的水。

「萬一未來供水系統發生問題的話，會不會排擠到民生用水？」白喬茵要求陳其邁向市民做出承諾，確保市民未來用水無虞，陳則喊話稱「我保證不會缺水」，讓白在臉書貼出整段質詢過程，並向陳說「請牢記這句話呦！」