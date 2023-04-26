法務部調查局資通安全處24日晚間發生火警，引起外界高度關注。對此，國民黨前立委蔡正元指出，調查局應澄清有多少案子在辦，他並想到清朝時期太監縱火湮滅偷盜文物證據的歷史故事，表示希望此次調查局火災不是這種情形。

在火勢撲滅後，新北市政府消防局第四救災救護大隊火場鑑識小組昨（25）日上午進入現場，除採集火警現場相關證物外，亦訪談火災位置的資通處辦公室105室人員、調取監視器，已於下午1時許完成初步勘查，初步排除人為縱火。

蔡正元昨在政論節目《新聞大白話》表示，作為資安重鎮的調查局會失火，實在是一件不可思議的事情，他質疑，調查局長王俊力強調，辦公室內相關電子資料皆有備份，但這些資料是不是100%備份？另外，王俊力可能不敢、也弄不清楚，很多不是電子檔的紙本資料在發生火災後，哪裡還有副本。

蔡正元接著說，歷史上有兩個故事可以提醒大家，首先是在清朝時，許多太監偷取紫禁城內庫房的文物變賣，並指使手下放火湮滅證據；第二個故事則是發生在1946年的台北縣，當時的縣長因為貪汙，於是找人放火把會計室燒了。不過蔡正元也坦言，希望此次調查局火災不是上述情形。

「消防水平那麼低？」蔡正元認為，調查局資安處起火，恐會讓外界的信任度動搖，因此，調查局應該去澄清、證明，有多少案件在辦？是否有涉及民進黨的案子？不能兩句話就交代完畢。