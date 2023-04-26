而稍早聯華人員重回現場，帶走滿滿三大箱昨天員工遺留在現場來不及帶走的包包。(吳建輝攝)

聯華食品彰化廠大火釀7死15傷慘劇，是彰化縣近年來最嚴重工安事件，昨天不幸喪生的盧姓男員工家屬到現場招魂，盧男哥哥輕喊「弟弟，下班了」，擲了4次筊才完成儀式，令人不勝唏噓。盧男老父親今表示，昨天知道以後趕到醫院有見到最後一面，相當不捨，盼公司能給交代。

據了解，死者盧男未婚，家中有三兄弟，排行老三，在聯華工作一年多，二班制，其老父親昨天收到消息後，有趕到醫院見最後一面，心中很捨不得，盧男老父表示，公司這麼大間逃生系統卻這麼兩光，做吃的有開火的廠房，逃生門怎麼會這麼少。

盧父說，火災6點多就發生，但他直到9點多才接到訊息，趕到醫院兒子還在急診室急救中，看到躺在病床上被煙燻黑嗆傷的兒子，真的很不捨，希望政府單位能夠給予協助並調查清楚，並給家屬一個交代，特別是公司也要負起責任。

而稍早聯華人員重回現場，帶走滿滿三大箱昨天員工遺留在現場來不及帶走的包包。該名員工不願受訪，拖著拖車一路向前走;另外彰化地檢署稍早指出，4名本國籍死者已完成相驗，其餘3名死者為外國籍，在取得家屬同意書後，最快今天下午會進行相驗。

至於傷者部分多數仍未脫離險境，其中送往彰化醫院的49歲許女採低溫療法，鎮定劑使用還沒清醒，尚未脫離險境。另外26歲陳男、33歲菲籍女，今天將做第二次高壓氧，意識清楚，無生命危險。