群益投顧指出，第一共和銀行崩跌近5成、美國消費者信心跌至9個月低點影響， 美股開盤後一路走低，四大指數全面收低。五大科技股同收黑。而台ADR部分，台積電跌2.78％、聯電跌4.01％、日月光跌2.01％。

不過，美科技大咖微軟、Alphabet財報超乎預期，微軟將大幅增加AI資本支出，Alphabet擴大庫藏股，激勵盤後微軟一度大漲9％、Alphabet漲逾1％；亞馬遜、Meta皆上漲超過4％、2％。那斯達克期貨上漲逾1％，可望替台系電子鏈帶來支撐。

道瓊指數4月25日終場下跌345點（-1.02％）、收33,531點。那斯達克指數下跌238點（-1.98％）、收11,799點。費城半導體指數下跌101點（-3.37％）、收2,906點。

整體來看，由於台股季線宣告失守，行情有向下加速趕底跡象，帶量長黑摜破季線，技術面延續短空格局，波段低點仍待確認。而短期均線乖離擴大，法人研判，或許有技術性反彈機會，但先以搶短因應。指數區間將落在15,200～15,600點。

此外，在產業表現上，中國大陸疫後全力衝刺經濟，近日宣布重啟新能源車下鄉政策，可望有效帶動二、三線城市需求，對已打入當地新能源車供應鏈的台廠來說，訂單規模將隨之擴大，為後續營運挹注活力。