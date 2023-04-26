台南市永康區大灣路出租套房昨天上午遭人縱火，警方事後逮捕涉嫌重大的29歲陳姓男子，全案依違反公共危險罪嫌移送法辦後，台南地檢署以有反覆實施犯罪之虞，向台南地方法院聲請羈押

昨天上午7點19分許，消防局119勤務指揮中心接獲報案，指永康區大灣路942巷內一棟民宅冒出濃煙後，陸續出動大灣、永康及保西等分隊26車56人到場出水搶救。

消防人員到場發現該棟民宅是出租套房，住了不少大學生及民眾，起火後住在1樓、2樓的10人自行脫困跑到屋外，但2、3樓還有人在睡覺或不知道起火，經發現濃煙瀰漫後才躲在室內，有8人被消防人員引導離開，幸好沒有人受傷。

火勢7點42分撲滅後，消防人員隨即進行火調，發現現場1樓的101號房已全面燃燒，但房內電器插座及相關家電，並沒有明顯的起火跡象，房內也沒有堆積大量易燃雜物，但火勢卻明顯異常猛烈，初判有人為縱火的可能，立即通報永康警分局調查。

警方派員實地調查，先在現場附近道路發現行跡可疑的陳男，除將他帶回調查，也調閱周邊監視器檢視，經比對發現他就是涉嫌縱火的1樓房客，全案依違反公共危險罪嫌移送，台南地檢署也向法院聲請羈押。