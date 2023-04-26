行政院近期推動組織改造相關修法，有意擴大常務及政務首長雙軌制，宣稱雙軌制任用僅佔7％。民眾黨立法院黨團今開記者會批評「政治凌駕專業」，民眾黨團幹事長張其祿認為，此舉恐使行政體首長位置淪為政治分贓的工具，進而造成剝奪行政中立、破壞民主行政、打擊常任文官士氣三大危害。

張其祿直言，同樣都是管理，企業管理的績效與延續性往往比政府好，「去政治化」才是關鍵。真正的用人唯才應該讓這些三級行政機關有領域專才，且在技術上遴選專業事務公務人員，而非加開政務首長空缺。

民眾黨團總召邱臣遠指出，雙軌制施行雖增加首長任命的彈性，但也重創事務官士氣，多年經驗累積，竟不如一紙政治任命，且升遷管道減少，也可能影響文官積極度，拉低整體行政效率。雙軌制若無嚴謹選才標準，將變成「政治凌駕於專業」，不具相關背景的首長涉入國政，可能對國家政策制定造成重大危害。

邱臣遠直言，行政院稱雙軌制任用僅佔7％，不會衝擊文官體系，這個說法與民進黨早年邏輯前後不一。2016年民進黨政府執政初期，行政院通過修正《中央行政機關組織基準法》，將雙軌制任用對象定為「稀少性、覓才不易且涉國家重大政務」，如今卻又廣開方便之門，邏輯前後不一充滿矛盾，用7％數字掩蓋真相，難以令人信服。

民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，民進黨政府執政以來酬庸惡名不曾間斷，嚴重影響行政中立，推動雙軌制無疑為民進黨大開方便之門。更嚴重的是，只要台灣酬庸政治文化不改，未來藍綠兩黨都有可能濫用漏洞，形成惡性循環敗壞政治風氣。

民眾黨團呼籲，無論哪個黨派都不該「以公謀私」，借雙軌之名意圖大開酬庸之門，必須重建可信任的文官制度，屏棄立場尊重專業，才能讓台灣正常發展。