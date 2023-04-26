新北市議會昨（25）日藍綠陣營皆甲級動員，為總質詢議程展開攻防，最後藍營以3票之差順利將市政總質詢提前到本月27日，因此被解讀是在助攻新北市長侯友宜參選2024，而侯也將複製韓國瑜劇本，在總質詢後鬆口「YesI do.」；侯友宜本人今天則回應，一生的信念是為國為民、奉獻犧牲。

對於議會提前市政總質詢，被外界解讀為助攻2024，侯友宜表示，對於議會整個程序的安排，新北市的首長不管是在施政報告以及各項業務質詢，所有的程序、時間，市府都會尊重議會的安排，配合議會決定的時間出席。

侯友宜強調，在整個過程當中，謝謝議員對在程序上花了很多心思，自己對於議會的議程都會給予尊重，最重要的是實質的把市政工作的內容報告清楚，因為新北市有2030新願景，議員對於新北市很多的市政建設還有諸多期許，也可以利用總質詢來好好報告，讓議員暸解這段時間新北市在市政的推動上做了哪些工作

不過對於市政總質詢提前，民進黨立委林俊憲質疑，是要複製當年韓國瑜的劇本，等總質詢結束後再鬆口「YesI do.」侯友宜則是回應，自己43年公職生涯，歷經15個職位，一生的信念就是為國為民、奉獻犧牲。

另外外傳，國民黨籍立委今天中午要約侯友宜餐敘，但因為有施政報告所以無出息，侯友宜表示，平常跟黨籍立委溝通或見面都是很正常的一件事，隨時都可以聯絡。