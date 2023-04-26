為搶攻母親節商機，寒舍艾麗酒店5月13日至5月14日特別推出母親節溫馨饗宴及住房專案，LA FARFALLA義式餐廳「珍愛馨情」母親節套餐，午、晚餐每位2,380元+10％，享用主廚特製主菜二選一，包括「美國精選無骨牛小排5盎司」以及「直烤黑長鯧魚柳」，可搭配節慶限定自助式義饗沙拉吧，點用兩客母親節套餐，即贈送英國香氛保養品牌Heyland & Whittle英倫薇朵櫻花香氛沐浴洗髮乙組。

寒舍艾麗並限量推出「饗愛媽咪」母親節住房專案，雙人入住首席客房每房每晚10,888元，行政套房或寰宇套房每房每晚15,888元，享入住當晚母親節套餐及翌日早餐，再加贈白中白氣泡酒乙瓶。

LA FARFALLA義式餐廳「珍愛馨情」母親節套餐，海陸主菜二選一。第一道「美國精選無骨牛小排5盎司」選用油花分布均勻的上等牛小排，以大火鎖住肉汁，入口軟嫩富含脂香。「直烤黑長鯧魚柳」選用肉質細緻、富含膠質的黑長鯧，以中火慢煎，直到表皮金黃酥脆，入口鹹香，飽含鮮嫩水分，再淋上濃郁提鮮的蟹味奶油醬汁成菜。兩款主菜皆另搭配新鮮彈牙的海蝦與口感細緻的北海道干貝。