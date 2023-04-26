8點檔女神棚內大爆走！ 邱琦雯扯「她」衣領大罵：不要以為妳有靠山

44歲本土劇女星邱琦雯，最近在拍八點檔《美麗人生》，被爆料與同劇組的女星王樂妍爆發肢體衝突，邱琦雯扯對方的衣領、飆國罵，還暗批「死破X」等，已被《美麗人生》製作人郝孝祖委婉地證實。邱琦雯的背景其實是「藥材千金」，家境富裕，還曾跟民進黨立院總召柯建銘之子柯韋任辦3場婚禮。

邱琦雯外型高䠷、亮麗，19歲參加選美比賽第二名，開始擔任平面廣告模特兒，更一腳踏入演藝圈，拍攝多部台灣鄉土劇，是觀眾熟悉的臉孔，而她的身世也被起底，其父親在高雄開餐廳，也是南部中藥材批發商，邱琦雯是名副其實的「藥材千金」，當年入行拍戲，便開著家人買給她的賓士車代步，交往的對象也非富即貴。

2008年邱琦雯與政二代柯韋任風光辦3場婚宴，公公的身分大有來頭，是民進黨立院總召柯建銘，婚後邱琦雯退出演藝圈，和丈夫搬到英國，並在劍橋大學露西·卡文迪許學院取得時尚設計學位，未料2014年邱琦雯證實已與柯韋任分開，認為兩人雖辦過婚禮，但沒在台灣登記結婚，因此只能算「失敗的戀愛經驗」。

邱琦雯2008年跟柯韋任舉行訂婚儀式。（圖／中時資料照）

恢單後，邱琦雯的桃花一樣很旺，曾被億級富豪積極追求，男方個性沉穩、霸氣，令她非常崇拜，但她考量上一段感情的陰影，對夫唱婦隨的生活卻步，無法繼續維持這段戀情。不過，邱琦雯曾坦言不在意另一半的收入，不要拖垮她就行，但承認自己是外貌協會，有次透過朋友介紹，與一位身家富裕的男子吃飯，對方因長相不佳而遭邱琦雯「退貨」，事後她還向牽線的朋友抱怨：「你難道不認識我嗎？長這樣也把我叫出來！」。