5月是「媽媽月」，王品集團搶攻孝親餐飲商機，集團旗下各品牌餐廳接力款待，希望媽媽開心滿意。「阪前和牛鐵板燒」推出「日澳和牛七吃」，5月5日起至5月19日期間到店消費套餐，追蹤官方社群帳號並打卡就送「松露鴨肝最中餅」一份。三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」祭聯合優惠，即日起至5月14日到「王品瘋美食APP」領券，達成指定消費任務，即款待「燒肉玫瑰花」、「10oz 松露肋眼牛排」與「金箔翼板牛肉杯」等，帶媽媽享受「燒肉多重宇宙」。

2月至3月間，王品集團多家門店裝修完成，以全新面貌迎接「媽媽月」，餐廳在母親節檔期平均訂位率已到8成滿。新品牌「阪前和牛鐵板燒」推出「名柄和牛春宴」，以海膽、鮑魚、龍蝦、鴨肝等多種奢華食材入菜，一次享受「和牛七吃」，品嚐「和牛壽喜燒」、「澳洲M9和牛三吃」、日本鹿兒島產「黑毛薩摩錦牛」、「海膽和牛春筍炒飯」。5月5日至19日期間，到店消費套餐追蹤官方社群帳號並打卡，即款待期間限定「松露鴨肝最中餅」1份。

王品3大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉 燒肉餐酒館」也聯合推出「媽的燒肉多重宇宙」優惠，要大家帶媽媽一起當燒肉控。即日起到5／14，到「王品瘋美食」APP可一鍵領取3大品牌贈肉券，多重贈肉優惠搶商機。

「oh my!原燒」以歡樂氣氛、百變燒肉為賣點，「50cm鑽切牛」是人氣必點，5月31日前到店單筆消費滿2,500元，憑券即招待「燒肉玫瑰花」1份。追肉人最愛的燒肉吃到飽「肉次方」，內用4份「強擊的肉」套餐，憑券即加菜「10oz松露肋眼牛排」1份，份量感十足，讓全家一同飽到喉嚨。「最肉 燒肉餐酒館」獻上大人感母親節，來店消費滿低消500元，即招待「金箔翼板牛肉杯」1杯。

王品支持的台北市民生社區隱藏人氣王「綠帶純植物烘焙」以香草旦糕體搭配蜜蘋果內餡，以及獨家研發的「純素翻糖」珍珠項鍊，獻上「珍珠蘋果皇后旦糕」，不含蛋、人造奶油，純粹天然的食材創造香甜輕盈口感，正是母親節大餐完美句點。4月30日前預購可享9折優惠，限定取／到貨時間為即日起至5月21日。