北高雄的民眾請注意。台水公司七區處大崗山給水廠辦理「岡山區頂潭路管線改遷工程，需辦理停水作業。將於4月28日凌晨0時至28日晚間11時，執行停水作業。將影響彌陀、梓官、岡山等區共9200戶。

停水地區是彌陀全區、梓官區梓信里、赤崁里的赤崁北路，岡山區福興里、石潭里及寶米路（八寶橋至光潭路沿線巷弄內用戶），共影響9200戶。當地民眾感嘆，停電與停水接著來，希望政府拿出辦法。

台水公司也提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。