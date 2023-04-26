警方日前接獲情資，25歲陳姓男子持有大量毒品並分裝，進行多日跟搜後，於24日一舉攻下在台南鐵皮屋偽裝的毒窟，現場除了有常見的喵喵毒品外，還有神仙水、以及印製著「一日喪命散」的毒品咖啡包。此次攻堅總共起出模擬槍1支、子彈17顆、毒品咖啡包760包、神仙水182瓶、K他命10包，依違反毒品危害防制條例送辦。

高雄鹽埕分局日前接獲線報，無業的陳男靠著分裝毒品維生，於是進行多日跟搜，24日與台南市政府警察局第三、第五分局一舉攻下鐵皮屋偽裝的毒品分裝工廠。

現場共查獲模擬槍1支、子彈17顆、毒品咖啡包760包、神仙水182瓶、愷他命10包、裝有毒品卡西酮的容器2杯、手機3支、果汁粉、外包裝袋、分裝器具、封口機、監視器主機及行動電話等證物。

其中警方所查扣的毒品咖啡包，外包裝居然寫著「一日喪命散」等字樣，經檢驗後呈第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）陽性反應，而神仙水經檢驗後呈第二、三級陽性反應。全案將陳男依涉嫌違反毒品危害防制條例罪移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。

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