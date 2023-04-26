第32屆東南亞運動會5月將於柬埔寨登場，在中國的銀彈支持下，柬埔寨總理洪森慷慨表示，將包辦各國運動員的食宿費用。柬國此舉創下先例，成為賽事舉辦以來最大方的主辦國。

第32屆東南亞運動會（SEA Games，東運會）5月5日至17日將在柬埔寨金邊、暹粒、施亞努港、貢不（Kampot）和白馬（Kep）等省市舉行，口號為「體育：生活在和平中」。柬國官方先前表示，將撥款逾2億美元（約新台幣61億元）舉辦賽事。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）24日加碼指出，將為參賽的各國運動員支付每人每天50美元的食宿費用。洪森說，這筆費用預計達700萬美元將由柬國承擔，「這一決定在東南亞運動會歷史上是前所未有的」。

柬埔寨華文媒體「柬中時報」報導，洪森表示，這次東運會將推出「三免福利」，包括免費送票給所有民眾、免費為所有體育代表團提供餐飲和住宿，還有免費向所有國家提供轉播權。

越南媒體越南快訊（VnExpress）報導指出，柬埔寨為了這次東運會狠砸1.6億美元預算用於建設位在金邊的摩羅多克泰科國家體育園區（Morodok Techo National Sports Complex），這也是東南亞第2大體育場。

世界銀行（World Bank）數據顯示，柬埔寨2021年的國內生產毛額（GDP）為270億美元。換算下來，籌辦東運會的支出占GDP的0.74%，比率較上一屆東道主越南高出53倍，越南當時花了5100萬美元，占GDP的0.014%。

分析認為，柬埔寨這次出手闊綽，有賴中國的銀彈支持。新加坡「亞洲新聞台」（Channel NewsAsia）報導，中國將全額負擔摩羅多克泰科國家體育園區的建設費用，進而對東南亞展示自身軟實力。