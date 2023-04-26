立委何欣純邀集交通部公路總局第二區養護工程處、議員、里長等社區住戶，到74號道社區大樓外現場勘察，也報告將施作快速路隔音牆。（馮惠宜攝）

台74線快速道路通車後，大幅提升交通便利，台中太平區鄰近太原匝道一棟社區因緊鄰台74線，飽受快速道路上車輛噪音之苦，抱怨「上下班容易、入夢難」，經立委何欣純爭取交通部公路總局允諾投入2400萬經費，施作隔音牆，預計10月完工，以改善台74線的行車噪音，消息傳來，社區住戶激動不已，直言「終於有機會安寧過日子了」。

位於台74線太原匝道附近一兩棟式集合社區，共有161戶，因因台74線緊鄰社區大樓，就算窗戶緊閉，仍聽得到快速道路上車輛呼嘯而過聲，嚴重影響居民生活作息，立委何欣純表示，民眾跟她陳情，車流噪音讓幼兒半夜驚醒、大人夜不成眠，嚴重影響當地居民生活安寧，希望可以增設隔音牆以有效改善車流噪音。

何欣純接獲陳情後，於年初邀集相關單位到社區召開協調會要求儘速辦理24小時噪音監測並提送改善計畫，並交由公路總局編列預算、設計、發包、施工。今（26日）何欣純再次邀集交通部公路總局第二區養護工程處、議員、里長等社區住戶，到社區大樓外現場勘察，跟社區住戶報告改善計畫已核定，近期會開始施作，工期約6個月，今年10月即可施作完成，社區民眾聽聞後，相當感謝，並期待早日有安寧的生活品質。

何欣純說，這項規畫設計及預算2400萬，在台74線高架主線設置150公尺長、6米高的弧形隔音牆，及匝道設置120公尺長、3.5米高直立式隔音牆，今年10月即可施作完成，可望大大改善車流量帶來的噪音問題。