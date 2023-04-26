今年開季金光閃閃的光芒，一連串的偉大紀錄總算告一段落，太空人先發投手賈西亞（Luis Garcia）26日與牛棚聯手完封，5比0擊敗光芒。總計光芒的開季連續全壘打紀錄停在22場（改寫大聯盟紀錄），開季主場14連勝（20世紀以來最佳），開季13連勝（20世紀以來最佳），開季連續9場贏對手4分以上（20世紀以來最佳）。

賈西亞此戰不再讓光芒打者逞凶，他的切球狀況絕佳，97球之中有45顆切球，6局僅被敲3安，兩次四壞球，送出7次三振。兩隊全場只在第5局出現得分，太空人單局擊出4支二壘打、兩支一壘打，6支安打灌進5分。光芒先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）4.2局獨自吃完全部的失分，被敲9支安打吞下敗投。

光芒前一個系列賽對戰白襪，適逢周末，終於在主場「連續兩戰獲得2萬觀眾」，不過進入太空人系列賽之後再度跌破1萬人，此戰只剩9916人，比起去年開季已有進步。

今年開季的團薪加上豪華稅，大都會必須負擔破天荒的3.45億美元（新台幣106億），天使隊也堂堂超過兩億美元。光芒是全聯盟倒數第3的7456萬美元，卻打出傲視群雄的20勝4負。另外值得注目的是光芒同區的金鶯，團薪倒數第2的金鶯以15勝7負高居美東第2，運動家則是持續在團薪與戰績方面雙雙墊底。