政府發現銀髮商機計日可待，將在2030年發展出逾3千億元的資產價值，日勝生集團更從社會福祉出發，認為進入高齡化時代不再是隱憂，而是能藉由提供康養的生活環境、促進健康達到樂齡人生，這種正向健康的「第三人生」價值觀，於是推出三芝日初不老莊園樂齡園區，成為退休者的休憩渡假養生的最佳場域。

日勝生集團深諳第三人生的心理需求，「日初不老莊園2」與「樂陶居」積極合作，提供住戶社交、學習、飲食、養生等多種服務，護理衛教、營養師的健康膳食、老師的學習課程等，滿足住戶「愛與歸屬」的心理需求，其中有額外付費內容。

「日初不老莊園2」客戶參加，不老學堂「茶染繪畫」課程。(圖:中時新聞網提供)

日勝生銀光計劃 蔡芳文營運長表示，對高齡者提供一個健康生活的環境，應該著重在身心靈的健康。很多的高齡長者，希望退休後依然有一個互相學習平台，希望在生活起居上是一個高齡友善的環境，同時能夠有服務的機會，讓第三人生還是非常有價值。

更新高齡的定義，選擇退休後心之所向的養生住宅。(圖:中時新聞網提供)

現場專案陳秉聲強調樂齡房產的度假美學，表示日勝生集團深耕康養服務已經非常多年，發現諸多長者不只注重自身健康的管理，更看重社交跟學習活動。陳秉聲說明，台灣是全球老化最快速的地方，尤其過去2年疫情影響，很多台商退休，最後都選擇在日初不老莊園區扎根，享受第三人生。

李白以「夫天地者，萬物之逆旅；光陰者，百代之過客。」說明天地間及時行樂的哲學，「日初不老莊園」住宅坐落海岸第一排，比鄰林蔭步道滿足住戶散步雅致，當回到家之後，又沉浸戶戶窗景的幸福感，領悟「大塊假我以文章」的美學。

用渡假的心情，居住在戶戶海景的養生村，讓身心更開朗健康。(圖:中時新聞網提供)

「日初不老莊園」現正推出2期，總共135戶，主推的30坪3面採光格局實屬驚艷，每間陽台都能看海，讓退休者享受海潮的饗宴，駐足沉思「上善若水」的奧秘，原來養老不再是養病，也可以是種與世無爭的雅量。