該公司預期今年全年排除購併及出售交易的有機營收成長8％，高於先前預期的6％。全年EPS成長率也從8％上修至9％，激勵股價在25日收盤上漲2.3％至189.71美元，創52周新高紀錄。

百事可樂飲料事業銷售量在上季年減1％，食品事業銷售量也在上季年減3％，合計整體銷售量在上季年減2％，但整體價格年增16％，促成上季營收成長。