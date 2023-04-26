該公司預期今年全年排除購併及出售交易的有機營收成長8％，高於先前預期的6％。全年EPS成長率也從8％上修至9％，激勵股價在25日收盤上漲2.3％至189.71美元，創52周新高紀錄。
百事可樂飲料事業銷售量在上季年減1％，食品事業銷售量也在上季年減3％，合計整體銷售量在上季年減2％，但整體價格年增16％，促成上季營收成長。
百事可樂25日公布上季（3月25日止）營收年增10.2％至178.5億美元，淨利19.3億美元，經調整後EPS達到1.50美元，優於分析師預期的1.39美元。
該公司預期今年全年排除購併及出售交易的有機營收成長8％，高於先前預期的6％。全年EPS成長率也從8％上修至9％，激勵股價在25日收盤上漲2.3％至189.71美元，創52周新高紀錄。
百事可樂飲料事業銷售量在上季年減1％，食品事業銷售量也在上季年減3％，合計整體銷售量在上季年減2％，但整體價格年增16％，促成上季營收成長。
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