行政院長陳建仁日前對軍公教加薪「持正面看法」，人事行政總處28日將邀集相關團體聽取關於調薪的意見，但全國教師工會總聯合會今天表示，明年軍公教一定要調薪，但不是因為選舉到了才來調，根據物價上漲狀況，明年軍公教至少要調薪10％。

陳建仁日前表示，這兩年經濟成長不錯，在考慮到稅收及軍公教人員在過去2、3年時間，因疫情關係，對國家做出很重要貢獻，因此希望在經過軍公教員工待遇審議委員會的審議結果，會有一個正向的回應。人事行政總處28日將邀集相關單位開會，聽取各界關於軍公教調薪的意見。

不過全教總理事長侯俊良表示，2001年後，20幾年來軍公教調薪共5次，這5次的時間點都和選舉有關，因為立委選舉、地方選舉、直轄市選舉或是總統大選登場，所以軍公教才能獲得調薪。

侯俊良說，因為軍公教調薪沒有制度可言，所以每次政府宣布調薪，社會大眾總有「要選舉了」的感覺。這種把軍公教調薪當作政治操作工具的作法，台灣應該是獨一無二了。全教總主張軍公教調薪不應該是因為選舉到了才來做，而應該制度化、透明化，依據相關經濟數據調整。

侯俊良指出，現在委任一職等公務員的月薪是3萬1450元，幾乎跟基本工資差不多，這樣的薪水，他們怎麼活下去？全教總認為，軍公教在2022年1月調薪，這2年來，米、麵粉、豬肉、雞肉等17項日常生活用品價上漲10.12％，若軍公教2024年要調薪，調整幅度至少要10％以上。

國民黨立委王鴻薇說，現在物價飛漲，在台北市，100元難吃到午餐、50元難吃到早餐，因此，政府應該為軍公教調薪，以因應物價上漲的壓力。

王鴻薇進一步指出，這些年來不管哪一個政黨執政，軍公教調薪都看不出跟物價上漲指數、國內生產毛額（GDP）相關，而是因為選舉來了，實在很不好。她認為，軍公教調薪不應該跟選舉掛勾，而是要依經濟發展數據來考量。