長年被洋基當成沙包在打的雙城，今（26）終於結束了不名譽紀錄，靠著先發投手萊恩（Joe Ryan）7局失1分好投，打線上由巴克斯頓（Byron Buxton）、拉納奇（Trevor Larnach）分別贊助全壘打，雙城以6比2戰勝洋基，系列賽確定提前拿下勝利，也是雙城自2001年後、再次贏下對決洋基的系列賽。

作客雙城主場，洋基首局由勒瑪修（DJ LeMahieu）安打送回二壘上的「法官」賈吉（Aaron Judge）先馳得點，雙城3局下以兩支二壘安打超前比數，5上賈吉敲出滾地球護送跑者回本壘，5局打完兩隊2比2平手，不過雙城沒有讓主場球迷失望太久，6局下展開全壘打攻勢，巴克斯頓、拉納奇分別開轟，雙城單局灌進4分奠定勝基。

系列賽3連戰率先取得2勝，雙城確定拿下系列賽，這也是隊史自2001年5月後，再次與交手洋基的系列賽中佔得上風，該年洋基四核心吉特（Derek Jeter）、李維拉（Mariano Rivera）、波沙達（Jorge Posada）及派提特（Andy Pettitte）處於巔峰期。曾拿下美聯MVP的雙城強打一壘手莫諾（Justin Morneau）尚未登上大聯盟，鐵捕毛爾（Joe Mauer）則是才剛成為該年選秀狀元。

萊恩拿下本季第5勝，防禦率下降至2.81，洋基先發左投柯特斯（Nestor Cortes）6局碰上亂流，遭到巴克斯頓打出全壘打後退場，承擔本場敗投，也是本賽季首敗，賈吉4打數貢獻1安，打擊率維持2成44。