大陸黑龍江省一名姚姓女教師因為身體出狀況，連續請假25年，沒想到日前準備辦理退休，卻發現自己的教師編制從學校消失了，氣得怒告學校及當地教育局，要求補發人民幣90萬元薪資（約400萬新台幣）及退休金。

根據陸媒《網易》報導，姚姓女子1983年自黑龍江省齊齊哈爾市的師範學院體育系畢業，之後到佳木斯市向陽區的第十二中學任教，但教課14年後因為生病請假，跑去北京治療，一請就是25年，期間完全沒回學校教書，直到近期準備辦理退休，姚女才發現自己從教師編制上消失了，氣得向佳木斯市的教育局申訴，要求恢復自己的教師編制，享受退休教師待遇。

佳木斯市教育局調查完告訴姚女，她的教師編制、薪資早在2004年就取消了，讓姚女大怒，對教育局、校方提起行政訴訟，不僅要求恢復教師身分，辦理教師退休手續，還要補發2001年1月至2002年7月的薪資，共人民幣90萬元，約新台幣400萬元。

對此，鶴崗市中級法院去年裁定，該案不屬於行政訴訟範圍，因此駁回該案，姚女不服再次上訴，二審於4月24日開庭，但未當庭宣判。

根據報導，姚女請假的25年間，她任教的第十二中學已與他校合併成佳木斯第二十中學，最後校方從廢棄檔案中找到姚女的教職員檔案，表示當初併校時就沒有收到姚女的編制、薪資等資料，雙方不存在任何勞動關係，所以也沒義務替姚女辦退休、補發薪資。