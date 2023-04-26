檢方起訴指控，11年前擔任航警局保安大隊小隊長吳候泉、林建清及隊員廖志強，護航親友購買超量免稅菸品入境，一審依非主管事務圖利將廖判刑2年，其他2人無罪，二審認定檢方舉證不足，3人都判無罪，檢方針對廖志強部分提上訴，最高法院駁回確定。

檢方指控，吳在2000年至2013年間，購買免稅香菸1207條、免稅酒32瓶。另外廖2000年至2012年則是783條免稅菸、32瓶免稅酒。至於林則是2014年、2015年陪同親友購買18條免稅菸。

檢方也查出，吳後泉曾向朋友稱，如果有認識的海關人員打招呼通關會比較方便。2011年廖志強陪同某友人入關時，曾遇到海關示意攔查，不過廖向海關示意，海關因此未予查驗。

桃園地方法院一審將依非主管事務圖利將廖判刑2年，吳及林無罪；台灣高等法院二審認為，當時執勤之海關人員決定放行、不予查驗廖的友人之原因，是否確係出於廖志強前開言行，因卷內並無當時執勤海關人員之證述，無從逕予認定廖志強使海關執勤時心理上受有拘束而放心，改判廖無罪，檢上訴，最高法院駁回確定。