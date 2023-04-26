民進黨內湖、南港區立委高嘉瑜爭取連任，卻恐面臨台灣基進台北市黨部主委吳欣岱挑戰。資深媒體人黃揚明直言，民進黨內有人把資源分給吳欣岱，希望把高嘉瑜除掉。黃揚明強調，民進黨絕對不會放過高嘉瑜，就是要讓高嘉瑜在這一屆落選。

黃揚明昨(25)日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，高嘉瑜是聰明的政治人物，當高在當議員時，議題跟獨派、深綠是結合的，但選立委後，議題不再那麼深綠，也不再攻擊前台北市長柯文哲，才能在2020年擊退李彥秀。黃揚明表示，高嘉瑜在港湖區當選對民進黨來說，雖有非常重要歷史意義，卻因質疑高端而得罪陳時中、去年選舉跟陳時中陣營若即若離等作為，得罪黨內自己人，整個英系或市長選舉的恩怨情仇現在將一次結算，重頭戲放在除掉高嘉瑜。

由於民進黨內沒人能挑戰高嘉瑜，黃揚明直言，民進黨用「外卡」方式讓吳欣岱用台灣基進黨的身分參選，欲除掉高嘉瑜。黃揚明進一步表示，WHA將要召開大會，台灣沒拿到邀請函，但有民間團體要去，其中吳欣岱以醫師身分同行，黃揚明認為，吳到那邊勢必會做出一些激烈動作抗議，就是民進黨內有人把資源分給吳欣岱，「這才是高嘉瑜碰到最大問題」。

黃揚明說對於民進黨深綠、英系而言，除掉高嘉瑜是第一要務，因港湖區被國民黨拿走或高嘉瑜連任，對他們而言是一樣的，若國民黨這次勝選，或許下屆吳欣岱就會加入民進黨，至少這次要先把吳欣岱養大。黃揚明強調，民進黨把高嘉瑜打成綠營公敵、背骨仔、綠營背叛者等，高嘉瑜被貼上標籤後，雖然在這屆還能打大選，但下次可能連初選都會落敗，「民進黨絕對不會放過高嘉瑜，就是要讓高嘉瑜在這一屆落選」。