Google日前宣布2024年禁用第三方Cookie，使全球近7,800億美元規模的廣告市場即將因數據缺口迎來重大變革。新芽網路自2016年正式推出企業級雲端問卷平台SurveyCake以來，主打多元彈性、簡易直覺與開放串接三大優勢，協助企業建立雙向顧客互動模式，並解決獲客成本高和用戶足跡碎片化等問題，透過數據化分析更精準地影響用戶決策模式，顛覆市場對於顧客關係經營與問卷發放的價值認知。

新芽網路共同創辦人兼執行長劉邦彥表示：「問卷曾經只是工具型產品，現在卻成為幫助企業建立客戶體驗接觸點，創造營收增長的關鍵渠道。」其中看準的市場痛點在於傳統行銷多以單向資訊傳遞為主，而SurveyCake所發展的問卷智慧Survey Intelligence解決方案，能夠透過問卷設計、樣本尋找與代發及多元串接應用等功能，驅動企業找眾、曝光、互動至自動導購的一站式行銷需求。

SurveyCake成立至今已累積超過120個國家的活躍用戶，橫跨金融、汽車、零售、餐飲等各產業，如歐洲麥當勞以及TOYOTA，就是SurveyCake的指標客戶。SurveyCake已協助用戶蒐集超過20億筆問卷數據，大幅提升166％用戶填答量，降低60％營運成本，更透過數據賦能的問卷智慧為企業創造新形態顧客互動模式。

未來SurveyCake將以打造世界級的全方位問卷生態圈為目標，將本輪資金用於產品擴充、策略結盟，並在具有多年海外拓展經驗的VENTURE+支持下，擴大國際市場。創投基金VENTURE+ 執行合夥人莊豐賓表示，SurveyCake優異的產品力已成功驗證與國際一流大廠並駕齊驅，更是具備國際企業等級的SaaS開發商，看好新芽網路長期所展現的優秀運營能力，足以將SurveyCake成功經驗複製到海外，成為問卷智慧的領導者。