星座專家、塔羅牌老師艾菲爾時常在臉書分析各星座、生肖的運勢，他昨（25）日表示，很多生肖雞都在詢問事業運，好奇「屬雞的朋友，過去一個月是不是都在換工作？」這篇發文引起屬雞者的共鳴，網友紛紛哀號「真的」、「最近很坎坷啊！」「面試到很累」。

屬雞的民眾別灰心，艾菲爾曾表示，生肖雞在端午節之前運勢都算不錯，懂得把握機會、當機立斷的行事做風，將在工作上發揮延福避禍的作用；可以趁著春末夏初大刀闊斧地執行一番，不要被太多無關緊要的事物所羈絆。

另外，艾菲爾日前也點名「出生就財氣十足」的生肖，「雞」排名第2，是有大將之風的人，本身能力不錯，出社會後更能憑靈活的頭腦，為自己找到賺錢機會。

生肖雞發達之後，對身旁的朋友、同事很大方，讓身旁的人都願意給他支援，財運隨著日子大幅度上升，想要創業、投資、經商都會有好運。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！