疫情指揮中心昨（25）日宣布5月1日解編、新冠肺炎降為第四類法定傳染病，前台大感染科醫師林氏璧表示，終於等到新冠降級這一天，但降級後病毒不會因此消失，現在起回到疫情前個人要對自己健康負責的狀態，尤其是有重症風險因子的族群，想要出國旅遊要特別注意。

林氏璧今（26）日於個人臉書粉專指出，終於一步步走到新冠降級這天，1千多天的日子就這樣過去，他百感交集地寫道「感謝指揮中心，也謝謝全民配合防疫，大家都辛苦了。」

林氏璧表示，自己正在桃園國際機場準備登機，這是他疫情後第6次飛日本。他說，雖然新冠降級，但病毒不會消失，現在就是回歸到個人要對自己的健康負責，提醒出國玩的朋友，若有重症風險因子要多加留意。

指揮中心昨下午召開臨時記者會，宣布5月1日起新冠肺炎改第四類法定傳染病，指揮中心也同步解編。但指揮中心強調，國際新冠疫情仍持續，世界衛生組織也尚未解除「國際關注的突發公共衛生事件」，呼籲民眾仍要持續配合相關防疫措施，維持良好衛生習慣、接種新冠疫苗，以提升自身及群體免疫保護力。