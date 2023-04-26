該局進一步說明，納稅義務人、配偶或受扶養親屬只要符合以下身心失能資格其中一項，且綜合所得稅適用稅率未達20％、股利及盈餘非按28％單一稅率分開計稅及基本所得額不超過670萬元者，均可申報長照扣除額12萬元以減少稅負。

1.符合長照失能等級2—8級，且使用長期照顧給付及支付基準服務者。2.經指定醫療機構進行專業評估，並符合聘僱外籍家庭看護工資格者。3.符合可聘僱外籍家庭看護工的特定身心障礙項目（或鑑定向度之一）且屬重度（或極重度）等級者。