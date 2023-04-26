向來友好的瑞典和挪威兩國最近因為一枚火箭，罕見發生齟齬。瑞典航天公司（SSC）於本周一（24日）發射了一枚研究型火箭，回落時因為不明原因，火箭偏離降落地點，掉落在挪威境內。SSC事後向雙方當局道歉，並表示已回收殘骸，挪威外交部則因為SSC「擅自行動」、未收到瑞典官方通知等因素，感到十分不滿。

綜合外媒報導，SSC在當地時間24日上午7時20分，從瑞典北部的埃斯蘭奇航天中心（Esrange Space Center）發射了一枚研究火箭。該火箭到達250公里高空後進入無重力狀態，並開始進行一連串實驗。回落過程中，火箭因為不明原因，降落在預定著陸點西北方40公里的挪威北部城市莫爾賽爾夫（Malselv）周邊山區，距離最近的住宅區約10公里。

A research rocket launched by Sweden Space Corp (SSC) early on Monday from Esrange Space Center in northern Sweden malfunctioned and landed 15 km (9.32 miles) inside neighbouring Norway. #Sweden #rocket #Norway https://t.co/v7kYniZh72 — ANews (@anews) April 25, 2023

SSC表示，他們事後立即聯繫挪威和瑞典雙方外交部，並於隔日迅速派出直升機，回收火箭殘骸和相關儀器。目前已知這起意外並未造成任何人員傷亡或建築物損毀，然而挪威當局卻十分不滿。挪威外交部認為，SSC並未適當告知火箭墜落及回收處置，即逕行展開作業，而任何未經批准的境內活動都是「非同小可」。