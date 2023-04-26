今年彰化警方將派出在民生地下道立功的「機動應變隊」前往護駕，嚴防「北斗神拳」。（本報資料照片）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境所到之處萬人空巷，每年駐駕彰化北斗奠安宮時，總是會有零星衝突，過去在北斗奠安宮附近的衝突鬥毆事件，都被網友戲稱「北斗神拳」，今年彰化警方將派出在民生地下道立功的「機動應變隊」前往護駕，嚴防「北斗神拳」。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香隊伍，預計27日凌晨2點從西螺大橋進入彰化境內，當晚駐駕北斗鎮奠安宮，由於今年彰化民生地下道因警方強勢維安奏效，並未造成任何衝突，不過駐駕奠安宮時仍不敢大意，將再度派出由霹靂小組與教官隊組成的「機動應變隊」共44人，前往護駕。

大甲媽祖遶境隊伍預計27日凌晨3點就會進入彰化境內，不過因隨香人數爆滿，導致行程嚴重延遲，行程已經比預計時間延遲超過4個小時以上，原廟方公布駐駕奠安宮時間預計是27日晚上6點半，不過按造目前行程來看，駐駕奠安宮時恐怕已超過晚上10點。

大甲媽祖23日凌晨12點火速通過彰化民生地下道，全程「靜悄悄」，當地民眾認為警方強力作為奏效；今年返程除派出機動隊外，還有1755人次警力維護秩序，另外事前還與當地42個宮廟及接轎團體，簽署「優質宮廟文化-行動公約」，希望共同守護活動秩序。