新北市議會市政總質詢變更至明天開始，國民黨新北市議員呂家愷表示，民進黨三天兩頭要侯友宜市長負責、說清楚，為免民進黨的政治鬥爭影響議會進行，將總質詢調整至4月27日開始，讓綠營議員可直球對決問到飽；新北市議員江怡臻也說，昨預備會議綠營民代大鬧議場內外，不顧市政，只想亂政，證明賴清德黑手伸入新北市議會，綠營議員淪側翼踐踏民意。

呂家愷指出，從3月至今，民進黨針對侯友宜市長召開了近10場記者會，三天兩頭不停地抨擊市政，更不停地要侯友宜說清楚講明白，這次國民黨順著民進黨的意思，直接將市政總質詢調整至4月27日開始，就是希望讓民進黨可以和侯友宜市長直球對決，問到飽之後，可以讓議會回歸理性問政，而不要一天到晚意識形態的抹黑、作秀。

呂家愷表示，民進黨不停地要求侯友宜市長說清楚講明白，國民黨這次就順應「民」意，讓侯市長提早來到議會給民進黨直球對決問到飽，也希望民進黨在總質詢上能好好表現，好好的把問題問個夠、問個飽。

新北市議員江怡臻指出，不少民進黨新北市議員都想討論市政，爭取地方建設，卻被要選總統的賴清德和側翼打手綁架，他們正是癱瘓新北市政的兇手。

江怡臻指出，從民進黨對侯友宜的「攻擊」來看，黨團總召說要把議會變腥風血雨，到民進黨每天必打侯友宜，民進黨開記者會專場批評侯市長，從3月中至今就最少14場，有時還一天罵兩次。

江怡臻呼籲，今天是侯友宜市長進議會施政報告，呼籲民進黨，議會是市政殿堂，不要再問選總統的事，也呼籲賴清德管好你的側翼、管好你的打手吧！