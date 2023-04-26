台積電上周法說會並沒有帶來利多刺激，加上全球股市不穩，近期股價相當疲弱，昨（25日）收盤更是跌破500元大關收在498元，下探近3個月新低，外資雖送暖建議投資人可以趁淡季增持部位，但不被PTT網友們接受，批評外資又想吸引散戶進場，最後再割韭菜。

工商時報報導，外資建議旗下客戶，正好趁淡季增持台積電部位，待基本面回溫、市場重新設定較樂觀預期，便能收割甜美果實，尤其未來隨庫存去化，HPC、網通、AI發揮營運助力，產品組合支撐出貨量增長，市場的預期氛圍將再度轉向樂觀。

話題引起PTT網友們關注，許多人狠虧是一場「騙局」，紛紛留言表示，「喊買結果自己賣得最用力」、「好幾家外資都在賣超排行榜上啊」、「跟詐騙一團一樣，同一招用10年一直騙」、「外商今天大出貨，嘴巴說的跟實際操作不一樣」、「送暖然後一邊倒，這戲碼朋友們都很熟了。」

台積電重挫引發25日台股下跌超過200點，對此，金管會也出面表示，無論從台股本益比、現金殖利率、國內上市櫃公司營收及淨利表現，可見台股基本面仍穩健。