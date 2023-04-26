台南市政府消防局展示「射水無人機」的研發成果。（洪榮志攝）

台南市政府消防局創新研發小組打造的「射水無人機」，可離地約10層樓高射水。（洪榮志攝）

無人機已普遍運用在救災、農業等各領域，台南市政府消防局創新研發小組只花2000元購買輕量型伸縮水線及轉接頭改裝成射水裝置，再委外將現有的多旋翼無人機與射水裝置結合，成功打造「射水無人機」，可離地約10層樓高射水。今天發表研發成果時，消防局長李明峯表示，儘管射水無人機還沒有實戰經驗，「但最好不要用到」。

消防局說，為解決施工中建築物火災、火警防護窗邊受困民眾及墓地、大面積或河川地雜草火災等消防人員無法抵達的情況，該局創新研發小組打造的「射水無人機」，能夠有效解決射水後座力的問題，在穩定機身下可離地15至20公尺；至於在長距離布線或消防車無法抵達的救災現場，射水無人機也可搭配移動式消防幫浦，利用鄰近的消防栓、蓄水池或天然水源等，有效發揮救災效果。

另外，為加強水域救生能力，對溺水案件第一時間救援，消防局也與雷虎科技合作研發水下八軸無人機，針對橋墩下基座對潛水人員探勘較為危險的區域，進行水下影像蒐集、判讀作業。

消防局還於2021年引進遙控式動力救生圈，配備於安平海域的消防單位，由救生人員抵達現場第一時間將其投擲下水，搭配遙控器遠端遙控，使救援無人機快速接近溺者，幫助溺者建立正浮力，並可有限度地拖帶溺者至救生人員可施救處，目前已有成功救援案例。

為保障救災人員安全，消防局更採購奧地利進口的「消防機器人」，預計今年8月交貨，全地形寬履帶及30度爬坡角度，可有效克服火場艱困地形，直線移動最高速度達每小時4.5公里，使用時間長達4小時，大幅降低消防員救災風險。

市長黃偉哲認為，市府積極推動智慧城市，藉由拓展精進無人科技救災的領域，不僅可以提升整體救災效能，更重要的是在救災應用上，還能提升第一線執勤人員的救災安全。